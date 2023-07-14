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Haberler Aydın Fren yerine gaza basınca canından oldu

Fren yerine gaza basınca canından oldu

KAZIM YÖRÜKCE
Fren yerine gaza basınca canından oldu
AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde arkadaşından emanet aldığı otomobille, yolda fren yerine gaza basınca kamyona arkadan çarpan Ferhat Kaya (38) feci şekilde can verdi. Kaza, Aydın- Denizli karayolu üzerinde Kuyucak ilçe merkezinde meydana geldi. Arkadaşının otomobilini emanet alan ve Denizli yönüne ilerleyen Ferhat Kaya, yönetimindeki 35 AD 5463 plakalı otomobille kavşağa yaklaştığı sırada yavaşlamak için fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Otomobil hızla, önündeki seyreden 45 YA 7897 plakalı kamyona arkadan çarptı. Sıkıştığı yerden çıkartılan otomobil sürücüsü Ferhat Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü Yalçın Esenboğa, kazayla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor.
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