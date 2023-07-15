  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da kumar operasyonu

Aydın'da kumar operasyonu

Aydın Kuşadası'nda bir adreste kumar oynandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri düğmeye bastı. Yapılan operasyonda düzenleyen 6 kişiyi gözaltına aldı.

İHA
Aydın’da kumar operasyonu

Aydın'da Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kumar ile mücadelesi aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarını değerlendiren ekipleri, bahse konu adresi fiziki takibe aldı. Yapılan takip neticesinde operasyon için düğmeye basan ekipler adrese baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında; 12 bin 440 TL nakit para, oyun kağıtları, oyun pulları ve okey taşları ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde, kumar oynayan 4 şahıs ve kumar oynatan Y.Y. ve F.G. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürülürken, 16 bin 220 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA