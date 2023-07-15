Hastaneden kaçtı dehşet saçtı

Aydın'da önceki gün film gibi bir olay yaşandı. Bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşayan ve tedavi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan hemşire Servet Serbest, yatırıldığı ve gözlem altında tutulduğu bölümden kaçtı. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle çevreye zarar verdiği ve karşılaştığı insanlara da şiddet uyguladığı belirtilen firari hemşire yoldan bindiği taksiyle İncirliova'nın Erbeyli Mahallesi'nde anne ve babasının yaşadığı eve geldi.

'BENİ BEKLE' DEDİ

Taksiciye, "Beni burada bekle. Evde az işim var, hemen geliyorum" diyerek araçtan inen Servet Serbest bir süre sonra ailesi ile tartışmaya başladı. Serbest, mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasını çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra evden ayrılarak geldiği taksiyle bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından yaralanan anne Alime Serbest ve baba Ünal Serbest yardım istediği komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar sonucu sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan dehşetin ardından taksiyle kaçan hemşirenin yakalanması için polis ve jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

FİLM GİBİ TAKİP

Bindiği taksinin tespit edilmesi sonucu araçta bulunan GPRS üzerinden takibe başlandı. Taksi İzmir'in Tire ilçesine giriş yapınca önlem alan polis ekiplerince durduruldu. Hemşire emniyet güçlerince gözaltına alındı.