Aksoy çiftinden 2.5 milyon kadına dokunan proje

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy çifti, 22 yıldır devam eden 'Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi' kapsamında görev yaptıkları 6 ilde şu ana kadar yaklaşık 2.5 milyon kadına dokundu. Proje kapsamında kadın sağlığı ve sosyal haklar eğitimleriyle bilinçlenen kadınlardan pek çoğu, yapılan kanser taramaları sayesinde erken tanı ile hayata tutundu. Aydın'da 3 yıldır görev yapan Vali Aksoy, hayata geçirdiği proje ve çalışmaların yanı sıra oldukça sıcak ve içten tavırlarıyla kentte yaşayan vatandaşların gönlünde taht kurmayı başarırken eşi Hülya Aksoy ile birlikte yürüttüğü proje ile de kadınların hayatına dokundu. Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünü yaptığı Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi, çiftin birlikte görev yaptıkları 6 ilde yaklaşık 2.5 milyon kadına ulaştı.

6 İLDE UYGULANDI

Kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla Aksoy çifti tarafından 2001 yılında başlatılan 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' ile Muğla'da 190 bin kadın, Mersin'de 540 bin, Samsun'da 550 bin, Diyarbakır'da 100 bin, Kocaeli'nde 680 bin ve Aydın'da 323 bin 817 kadına eğitim verildi. Eğitimlerde meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanserleri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, normal doğum ve anne sütü, menopoz, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, obeziteden korunma ve diyabet, organ bağışının önemi, kadına yönelik şiddet, sigara, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığının zararları konuları kadınlara anlatılarak farkındalık oluşması sağlandı. Proje kapsamında cezaevinde, tarlada, fabrikada, evlerinde ziyaret edilerek kadınlara her açıdan destek olundu. Eğitimle birlikte kanser taramalarında bilinçlenme artarken kanser taramasından geçen çok sayıda kadının konulan erken teşhis sayesinde hayatı da kurtuldu.