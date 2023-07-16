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Haberler Aydın Paravan şirket dolandırıcıları yakalandı

Paravan şirket dolandırıcıları yakalandı

KAZIM YÖRÜKCE
Paravan şirket dolandırıcıları yakalandı
Aydın ve Denizli'de paravan şirket kurup, sahte ilanlarla konteyner ev ve karavan satmak bahanesiyle 125 depremzedeyi dolandıran 18 şüpheliden adliyeye sevk edilen 14'ü tutuklandı. Denizli ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, depremzedelerin konteyner ev ve karavan vaadi ile dolandırıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Operasyonda, hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan U.Y.'nin de aralarında olduğu 18 şüpheli, gözaltına alındı. 14 şüpheli ise ifadelerinin ardından tutuklandı.
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