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Haberler Aydın Ege'de sıcak hava etkisi 1 hafta daha sürdürecek

Ege'de sıcak hava etkisi 1 hafta daha sürdürecek

Aydın’da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan sıcaklık etkisini bir hafta daha gösterecek. Meteoroloji vatandaşları günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İHA
Ege’de sıcak hava etkisi 1 hafta daha sürdürecek

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bölgemizde halen etkili olan sıcak hava dalgasının, 24.07.2023 Pazartesi gününe kadar etkisini arttırarak sürdüreceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının bölgemizde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde illerimizde beklenen sıcaklıklar, İzmir: 37-38, Aydın:42-44, Çanakkale: 34-40, Balıkesir:34-39, Manisa 39-43. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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