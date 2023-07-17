Ege’de sıcak hava etkisi 1 hafta daha sürdürecek

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bölgemizde halen etkili olan sıcak hava dalgasının, 24.07.2023 Pazartesi gününe kadar etkisini arttırarak sürdüreceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının bölgemizde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde illerimizde beklenen sıcaklıklar, İzmir: 37-38, Aydın:42-44, Çanakkale: 34-40, Balıkesir:34-39, Manisa 39-43. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.