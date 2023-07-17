İşe değil ölüme gitti

Aydın'da 24 yaşındaki Ömercan Dinçer, işe yetişmek için hız yaptığı motosikletten düşerek hayatını kaybetti. Kaza, Nazilli ilçesine bağlı Yeni Mahalle Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hafriyat firmasında çalışan Ömercan Dinçer, evinden işyerine doğru motosikletiyle yola çıktı. İşe geç kalmamak için gaza basan genç, aşırı hız nedeniyle motosikletin hakimiyetini kaybetti. Ömercan, motosikletten savrularak kafasını beton kaldırıma çarptı. Kazada ağır yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nazilli'den il merkezindeki hastaneye sevk edilen Ömercan Dinçer, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.