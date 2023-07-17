Kuşadası’ndaki kumar operasyonunda 6 gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kumar oynatılan bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kumar ile mücadelesi aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarını değerlendiren ekipler baskın düzenledi. Baskında; 12 bin 440 TL nakit para, oyun kağıtları, oyun pulları ve okey taşları ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde, kumar oynayan 4 şahıs ve kumar oynatan Y.Y. ve F.G. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürülürken, 16 bin 220 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.