Mutluluk senfonisi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hamile kadının, erken doğum nedeniyle ikiz bebekleri 830 gram ve 778 gram olarak dünyaya geldi. Doğa ve Duru'nun doğumunun hemen ardından yenidoğan yoğun bakımına alındı. Hastanedeki sağlıkçıların yoğun cabası sonucu, ikiz bebekler ideal kilolarına ulaştı. 2280 gram ve 2610 grama ulaşan ikizler, 1.5 ay sonra annelerine de kavuştu.

25 HAFTALIK DOĞDULAR

Anneleri aylar sonra kucağına aldığı ikizlere sevgi melodileri fısıldadı. Kalpleri ısıtan o anlar, hastanenin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Duygusal video ile birlikte paylaşılan notta, şu ifadelere yer verildi: "Anneleri 25 haftalık doğan ikiz bebeklerine yoğun bakımda sevgi dolu melodiler fısıldadı. Bu duygusal anlar hepimizin içini ısıttı. Bu görüntüler, yoğun bakımın zorluğu içinde umut ve sevgi dolu anların var olduğunu, işimizin ne kadar anlamlı olduğunu ve her bir bebek için verdiğimiz emeğin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı. 830 gram ve 778 gram doğan bebeklerimiz bir buçuk aylık tedavi sürecinin ardından şuan itibari ile 2280 gram ve 2610 gram kiloya ulaştı. Yakında yoğun bakımdan taburcu olacak olan güçlü miniklerimizin sağlıklı bir şekilde taburcu olmaları için tüm yenidoğan yoğun bakım ekibimiz onlarla özveri ile ilgilenmeye devam ediyor" notunu paylaştı.