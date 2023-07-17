Rüzgarda kopan dal az daha canından ediyordu

Olay, Efeler ilçesi Yenidörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bulunan bir ağacın dalı esen sert rüzgarla birlikte koptu. Kopan dal, o esnada kaldırımda yürümekte olan T.E.'nin üzerine düştü.

Meydana gelen görünmez kazada T.E. başından yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde kalan T.E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Koparak yola savrulan ağaç dallarını temizleyen itfaiye ve trafik ekipleri trafik güvenliğini sağlarken, bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli kopan ağaç dallarını testere ile keserek topladı.