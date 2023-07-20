  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kuşadası'nda yangın paniğe neden oldu

Kuşadası'nda yangın paniğe neden oldu

Kuşadası’nda yangın paniğe neden oldu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yangın meydana geldi. Meram Sitesi'nin üst kısmında bulunan ağaçlık ve çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle, alevler kısa süre içerisinde bölgedeki diğer yerleşim yerlerinin yakınında yer alan yeşil alanlara da sıçradı. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altın alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA