Kuşadası’nda yangın paniğe neden oldu

ydın'ın Kuşadası ilçesinde Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yangın meydana geldi. Meram Sitesi'nin üst kısmında bulunan ağaçlık ve çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle, alevler kısa süre içerisinde bölgedeki diğer yerleşim yerlerinin yakınında yer alan yeşil alanlara da sıçradı. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altın alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.