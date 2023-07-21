Ev yapımı salçaya olan rağbet artıyor

Türkiye'nin domates üretim merkezleri arasında yer alan Aydın'da, her yıl olduğu gibi mutfaklarda kış hazırlığı telaşı başladı. Sofralarında doğal ürünleri tercih eden Aydınlılar, salçalık domates alırken, senenin ilk domates salçası da tezgahlarda yerini aldı. Semt pazarları kırmızıya boyanırken, birçok vatandaş da ev yapımı salçalara rağbet gösteriyor. Ev yapımı salça, domates sosu zahmetli olsa da doğal ve kışın kolaylık sağladığı için tercih ediliyor. Fabrikasyon ürünlerin el emeği ürünler kadar güzel olmadığını belirten pazarcı Sinem Ünal, "Kilosunu 250 TL'den veriyoruz. Organik köy domateslerinden yaptığımız salçalarımıza rağbet güzel" diye konuştu.