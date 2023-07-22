  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da firari avı! 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'da firari avı! 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Aydın’da firari avı! 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, haklarında 10 yıl ve üzeri ceza kararı bulunan ve aranan şahısların yakalanması amacıyla oluşturulan JASAT tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyeti den yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, kasten yaralama' suçlarından aranan ve hakkında toplam 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan A.G. isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA