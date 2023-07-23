Kornea nakli ile dünyası aydınlandı

AYDIN'DA kornea nakli yapılan 77 yaşındaki Nafiz Yalçın görme duyusunu yeniden kazandı. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Kocatürk tarafından, görme duyusunu kaybeden Nafiz Yalçın'a 11 Temmuz'da kornea nakli yapıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından görme duyusunu yeniden kazanan Nafiz Yalçın, kornea nakli olduktan 6 gün sonra taburcu edildi. Hastanın ilerleyen süreçlerdeki kontrollerinde sağlık ekipleri tarafından hızla iyileşme kaydettiği gözlemlendi.