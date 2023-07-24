  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da askerin evine giren hırsız silahı çalıp kaçtı

Aydın'da askerin evine giren hırsız silahı çalıp kaçtı

Aydın’da bir askerin evine giren hırsız, birtakım ziynet eşyasını ve görev silahını çalıp kaçtı. Olay sonrası polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

İHA
Aydın’da askerin evine giren hırsız silahı çalıp kaçtı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi 1511 Sokak üzerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma'da görevli bir asker, saat 23.30 sıralarında uyumak için odasına gitti. Bir süre sonra uykudan uyanan asker evde garip bir şey olduğunu sezdi. Çekmeceye koyduğu silahını kontrol eden asker, silahının orada olmadığını gördü ve hemen polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Çevre kameralar incelmeye alınırken, silahı çalan hırsız için yoğun bir çalışma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise hırsızın evin kapısını kart yoluyla açabileceği üstünde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA