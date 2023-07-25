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Haberler Aydın “Devletimizden Allah razı olsun”

“Devletimizden Allah razı olsun”

Aydın'da solunum sıkıntısı yaşayan altı günlük Arya Aydemir, Sağlık Bakanlığı’nın helikopteri ile Ankara’ya sevk edildi. Arya bebeğin babası Emrah Aydemir “Devletimizden Allah razı olsun. Böyle zor günümüzde bizleri yalnız bırakmadılar” dedi.

KAZIM YÖRÜKCE
“Devletimizden Allah razı olsun”
Söke ilçesinde bulunan Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavi gören altı günlük bebek Arya Aydemir, nefes darlığı ve beyne oksijen gitmeme problemi yaşıyordu. Beş gündür süren tedavinin ardından Aydemir, Sağlık Bakanlığı'nın helikopteri ile Ankara'ya sevk edildi. Arya Aydemir'in babası Emrah Aydemir, "Devletimizden Allah razı olsun. Böyle zor günümüzde bizleri yalnız bırakmadılar. Arya bebek henüz altı günlük. Nefes darlığı ve beyne oksijen gitmiyordu. O yüzden helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ederiz" dedi.
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