Aydın’da yüksek sıcaklar var! Termometreler 44 dereceyi gösterdi

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya başladı. Aydın'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya devam ediyor.
Sıcak hava dalgası bugün en üst seviyeye çıkarken, Aydın'da hissedilen sıcaklık ise 45 derecenin üzerine çıktı. Aydın, tarihinin en sıcak günlerinden birini yaşarken, il merkezinde ise termometreler 44 dereceyi gösterdi.
Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometre, öğleden sonra 44 dereceye ulaşırken, vatandaşlar ise adeta sığınacak gölge aradı.
Güneşten korunmak isteyen birçok kişi park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftalarda düşüşe geçeceği tahmin edilirken, artan hava sıcaklıkları sebebiyle uzmanlar, vatandaşları mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.