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Haberler Aydın Aydın'da yüksek sıcaklar var! Termometreler 44 dereceyi gösterdi

Aydın'da yüksek sıcaklar var! Termometreler 44 dereceyi gösterdi

Türkiye'de sıcak hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aydın'da termometreler 44 dereceye ulaştı. Vatandaşlar gölgelik alanlara ve parklara sığanarak sıcağın kendilerine etkisini azaltma çabası gösterdi.

İHA

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya başladı. Aydın'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya devam ediyor.

Aydın’da yüksek sıcaklar var! Termometreler 44 dereceyi gösterdi

Sıcak hava dalgası bugün en üst seviyeye çıkarken, Aydın'da hissedilen sıcaklık ise 45 derecenin üzerine çıktı. Aydın, tarihinin en sıcak günlerinden birini yaşarken, il merkezinde ise termometreler 44 dereceyi gösterdi.

Aydın’da yüksek sıcaklar var! Termometreler 44 dereceyi gösterdi

Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometre, öğleden sonra 44 dereceye ulaşırken, vatandaşlar ise adeta sığınacak gölge aradı.

Aydın’da yüksek sıcaklar var! Termometreler 44 dereceyi gösterdi

Güneşten korunmak isteyen birçok kişi park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.

Aydın’da yüksek sıcaklar var! Termometreler 44 dereceyi gösterdi

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftalarda düşüşe geçeceği tahmin edilirken, artan hava sıcaklıkları sebebiyle uzmanlar, vatandaşları mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.

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