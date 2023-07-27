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Haberler Aydın Sağır ve dilsiz gencin acı sonu

Sağır ve dilsiz gencin acı sonu

KAZIM YÖRÜKCE
Sağır ve dilsiz gencin acı sonu
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sağır ve dilsiz Abdullah Bilgin (31) arkadaşıyla işaret diliyle telefonda görüntülü konuştuğu sırada hemzemin geçitte bariyerin kapadığını fark etmedi. Trenin altında kalan genç feci şekilde hayatını kaybetti. Olay, Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Bilgin, telefonda işaret dili ile konuşurken raylardan karşıya geçmek istedi. Bariyerin kapandığını fark etmeyerek raylara çıkan genci uyarmak için İzmir- Denizli seferi yapan trenin makinisti defalarca siren çaldı. Ancak işitme engeli nedeniyle duymayan genç, feci şekilde hayatını kaybetti. Bilgin'in babası Ahmet Bilgin'in de geçen ay hayatını kaybettiği öğrenildi.
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