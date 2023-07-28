Aydın Şehir Hastanesi’nde son durum nedir? Çalışmalar görüntülendi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul yapımı süren Aydın Şehir Hastanesi inşaatını ziyaret etti. Çalışmaları ve inşaat sürecini yakından takip etmek amacıyla şantiye alanına giden ve çeşitli incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul; hastanenin yataklı servisler, acil servis, ameliyathane, tutuklu servisi, özellikli birimler, teknik ve tıbbi birimlerinde yerinde inceleme ve gözlemlerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden şehir hastanesinin son durumu ve inşaat aşamaları hakkında bilgiler aldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul inşaatta devam eden çalışmalar ile ilgili olarak, Aydın'ın deprem yönünden riskli bölge de yer almasından dolayı şehir hastanesinin zemin çalışmalarında günümüz inşaat sektörün modern teknikleri olan 'sismik yalıtım' olarak da ifade edilen deprem izolatör sistemlerinin kullanıldığını belirterek, "Temelde 24 Metre derinlikli 3276 adet fore kazık, 16 metre derinlikli 718 adet sismik izalatör, 16 metre derinlikli 290 adet sismik damper ve 700 metre uzunluğunda da diyafram perde beton kullanılmıştır. Hastane inşaatımız bittiğinde bölgemizin deprem açısından en sağlam binalarından olacak. Aydın Şehir Hastanesi, Aydınlı hemşerilerimiz ve çevre illerdeki vatandaşlarımız ile en kısa sürede buluşturmak için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Şenkul'a şehir hastanesi ziyaretinde ilgili hizmet başkanları ve teknik heyet eşlik etti.