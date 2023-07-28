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Haberler Aydın Aydın'da korkunç olay! Akıma kapılıp sulama kanalına düşen anne ve kızı öldü

Aydın'da korkunç olay! Akıma kapılıp sulama kanalına düşen anne ve kızı öldü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bahçelerindeki elektrikli su motorundan akıma kapılarak sulama kanalına düşen anne ve 16 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi, oğlu ise ağır şekilde yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
Aydın’da korkunç olay! Akıma kapılıp sulama kanalına düşen anne ve kızı öldü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Çamlıdere Mahallesi'ndeki bahçelerinde sulama yapmak isteyen anne Nezahat T. (44), kızı Ceylin T. (16) ve oğlu Yusuf Emre T. (8) kanal kenarındaki elektrikli su motorunu çalıştırmak isterken akıma kapılarak sulama kanalına düştü. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede sulama kanalıdan çıkarılan anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Yunus Emre T.'nin (8) ise bilinci kapalı olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradaki tedavisinin ardından Adnan Menderes Üniversitesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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