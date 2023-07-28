Katkısız ve doğal çikolatanın annesi

AYDIN'DA çocuklarına doğal ve katıksız çikolata yedirmek için KOSGEB destekli el yapımı çikolata üretimi yapan kadın girişimci Sibel Çıralı, Efeler'in ardından İncirliova ilçesinde ikinci şubesini açtı. Efeler ilçesinde pastanelerde çalışan ve çocukları doğduktan sonra işini bırakmak zorunda kalan Sibel Çıralı (26), 2 çocuğuna doğal katkısız çikolata yedirmek istedi.

DOĞAL VE KATKISIZ ÜRETİM

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) sağladığı makine desteğinden yararlandı. Çıralı, doğal çikolata üretme hacmini artırıp Efeler'den sonra İncirliova ilçesinde şube açtı. 'Çikoana' isimli markasıyla insanlara doğal çikolata yedirdiğini belirten Sibel Çıralı, "Ben bu işe çocuklarım için başladım. Onlara doğal katkısız çikolata yapıp yedirmek istedim. Benim ürettiğim çikolata tamamıyla doğal ve katkısız. Kakao oranımız yüzde 80, yüzde 20 ise kakao yağı kullanıyoruz, glikoz koymuyoruz. Biz balla üretim yapıyoruz" dedi. Ayrıca çikolata çeşitliliğinin fazla olduğunu ifade eden Çıralı şunları söyledi: "Her gün üretim yapıyoruz. Çölyak hastaları için gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri çikolatalar var. Fiyat olarak ürünlerimizi piyasanın altında tüketiciyle buluşturuyoruz. Şimdi çikolata ile sanatı bir araya getirmek istiyorum."