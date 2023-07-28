Öğretmenlikten patronluğa uzanan yol

Sevde Özsoy, kendi mesleğini yaptıktan sonra baba mesleğine yönelerek iş hayatında kendini geliştirdi ve KOSGEB desteğiyle kendi üretim atölyesini kurdu. Özsoy, 2020 yılında açtığı işletmesinde tekstil sektörüne yönelik imalat ve üretim yapıyor. Kurduğu iş bağlantılarıyla Ege Bölgesi'nin bilinen markası haline geldi. Devlet desteğiyle girişimci olan Sevde Özsoy, öğretmenlikten patronluğa uzanan yolu Yeni Asır'a anlattı.

' ARANAN MARKA OLDUK'

Öğretmenliği çok sevdiğini ancak baba mesleğinden de kopamadığı için bu sektöre atıldığını dile getiren Özsoy, "Branşım üzerine bir süre öğretmenlik yaptım. Ancak hayalimde hep baba mesleği olan tekstil imalatı sektöründe yer almak vardı. Hayalim için öğretmenlikten vazgeçtim. Nazilli Ticaret Odası tarafından düzenlenen uygulamalı KOSGEB Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayarak belgemi aldım. Tekstil atölyemi açarak, KOSGEB Geleneksel Girişimcilik Destek Programı aracılığı ile devletten hibe destek aldım. Kısa sürede işimizi büyüterek sektörde aranan bir markaya dönüştük" dedi.

KALİFİYE PERSONEL YOK

Özsoy, çalışma sistemlerini anlatırken de şunlara dikkat çekti:"Firmamız ve geçmişten gelen iş yapma şeklimiz, Ege Bölgesi'nde tanınmakta. Bu sebeple bölgenin farklı kesimlerinden birçok iş bağlantıları kurmaktayız. Tekstil atölyemizde ham madde alımı ve kontrolü, model ve kalıp hazırlama, kesim, dikim, presleme ve ambalajlama başlıca faaliyetlerimiz. Şuan 3 kişi istihdam ediyoruz. Sektörümüzün en büyük sorunu ise kalifiye personel bulmak. Biz de bu sorunla ilgili işletmemizde sıklıkla mesai harcıyoruz."

KADINLAR CESUR OLMALI

BU işi yapmanın büyük bir adım olduğunu söyleyen Özsoy, kadınların girişimcilik için cesur olmaları gerektiğinin de altını çizdi. Buna ek olarak Özsoy, "Kadın girişimciler, devlet desteği alarak bu tarz atılımlar yapmaktan korkmasınlar. Biz kadınlar iş hayatında daha çok varlık göstererek, sektöre kadın zekasıyla çok farklı dokunuşlar yapabiliriz. Kadın müteşebbisler, iş hayatlarında birbirlerine daha çok kenetlenip, süregelen cinsiyetçi düzeni hem kendileri hem de gelecek nesiller için değiştirebilirler. Bunu unutmasınlar" diye konuştu.