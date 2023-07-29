“AK Parti ile İncirliova’ya hizmet edeceğiz”

İNCİRLİOVA Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteği olmadığını belirterek, "AK Parti ile İncirliova'ya çok güzel şekilde hizmet edeceğiz" dedi.

AK PARTİ ARKAMIZDA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya parti rozetini takmasının ardından Başkan Kaya, ilk kez AK Parti il binasına geldi. Başkan Kaya, İl Başkanı Gökhan Ökten, Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen tarafından karşılandı.

İL Başkanı Gökhan Ökten, Başkan Kaya'nın AK Parti'ye geçiş sürecinde hiçbir pazarlığın olmadığını dile getirdi. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise, "Derdimiz İncirliova hizmet etmek. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Büyükşehir desteğini arkamızda göremedik. Bundan sonraki siyasi hayatımda AK Parti ailesinde yer alacağım. İncirliova'ya çok güzel şekilde hizmet edeceğiz. Partimiz, milletvekillerimiz arkamızda" dedi.