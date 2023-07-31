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Haberler Aydın Aydın'da ocak ayından bu yana 1534 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da ocak ayından bu yana 1534 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, düzensiz göçmenlerle mücadele çalışmaları kapsamında açıklamalarda bulundu. Aksoy, ocak ayından bu yana kentte yakalanan 1534 göçmenden 1290'ının sınır dışı edildiğini söyledi.

AA
Aydın’da ocak ayından bu yana 1534 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, valilik koordinasyonunda yasa dışı ve düzensiz göçle mücadele çalışmalarının İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

İl genelinde yılbaşından bu yana geçen 7 ayda yakalanan 1534 göçmenden 1290'ının sınır dışı edildiğini anlatan Aksoy, son 3 ayda sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının ise 493 olduğunu kaydetti.

Yakalanan yabancıların geri gönderilmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Rakamlar gösteriyor ki öyle bir şey yok. Yakalanan yasa dışı göçmenler, geri gönderme merkezlerine alınıyor. Burada işlemleri yapılarak ilgili başkonsolosluklar ve büyükelçiliklerle temas kurularak ülkelerine deport ediliyor.

Karadan geçişlerde yol arama kontrol noktaları oluşturuldu. Jandarma ve emniyet, yol kontrol noktalarında yasa dışı göçle mücadele konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Deniz yoluyla Yunanistan tarafına geçmek isteyen kişilere karşı da Sahil Güvenlik teşkilatımız kıyılarımızda tedbirler alıyor. Yunanistan tarafından geri itilen göçmen grupları da oluyor. Bunların da denizden kurtarılması konusunda Sahil Güvenlik teşkilatımız büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor."

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