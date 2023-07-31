Aydın’da ormanlık alanda mangal yakanlar para cezasından kaçamadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Mayıs-Temmuz döneminde il genelinde suda boğulma olaylarının, orman yangınlarının ve ürün hırsızlıklarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Vatandaşlara uyulması gereken kuralları hatırlatıcı broşürler dağıtılıp, yangınların önlenmesi maksadıyla devriyeler tarafından Drone ve İHA ile kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği'nin 2023/1 sayılı "Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler" konulu komisyon kararı çerçevesinde yasaklama kararlarına uymayan (girilmesi yasaklanan ormanlık alanlara girdiği, mangal yakarak piknik yaptığı tespit edilen) 29 kişiye 37 bin 555 TL idari yaptırım kararı uygulandı. Jandarma ekipleri tarafından orman yangınlarını önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.