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Haberler Aydın Aydın'da kepçe operatörünün cansız bedeni inşaat alanında ölü bulundu

Aydın'da kepçe operatörünün cansız bedeni inşaat alanında ölü bulundu

Aydın'da karayolu yapımında kepçe operatörü olarak çalışan 23 yaşındaki Kürşat Güler'in, cansız bedeni bir inşaat alanında bulundu. Güler’in başka bir kepçenin çarpması neticesinde yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

DHA
Aydın’da kepçe operatörünün cansız bedeni inşaat alanında ölü bulundu

Aydın'da dün akşam saat 20.30 sıralarında Denizli Otoyolu inşaat alanında meydana gelen olayda iddiaya göre, Erzurum'dan otoyol yapımında çalışmak için geldiği öğrenilen Kürşat Güler'i mesai arkadaşları yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Kürşat Güler'in cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güler'e çalışma esnasında başka bir kepçenin çarptığı öne sürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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