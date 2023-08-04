Aydın’da kepçe operatörünün cansız bedeni inşaat alanında ölü bulundu

Aydın'da dün akşam saat 20.30 sıralarında Denizli Otoyolu inşaat alanında meydana gelen olayda iddiaya göre, Erzurum'dan otoyol yapımında çalışmak için geldiği öğrenilen Kürşat Güler'i mesai arkadaşları yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Kürşat Güler'in cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güler'e çalışma esnasında başka bir kepçenin çarptığı öne sürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.