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Haberler Aydın Avukatı tehdit eden saldırgan tutuklandı

Avukatı tehdit eden saldırgan tutuklandı

METİN BURMALI
Avukatı tehdit eden saldırgan tutuklandı

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde müvekkili A.Y.'nin tüccar Salih A.'dan 220 bin liralık alacağını hacze giden avukat Mücteba Kılıç, alacaklının oğlu Murat A. tarafından işyerinde ölümle tehdit edildi. Adliyeye şikayete giden avukatı takip eden ve burada da küfür ve tehditlerini sürdüren Murat A, avukat Kılıç'ın şikayeti üzerine tutuklandı. Olay Gaziler Mahallesi'ndeki Tüccarlar Sitesi'ndeki Salih A.'ya ait işyerinde meydana geldi.

İZMİRLİ avukatlardan Mücteba Kılıç, köylülerden kuru üzümlerini aldıktan sonra parasını ödemediği iddia edilen Salih A.'nın işyerine icra memurları ile birlikte gitti. İddialarla ilgili gözaltına alınan Murat A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukat Kılıç, "Türkiye Cumhuriyeti'nde mafyavari hareketler cezasız kalmamıştır. Sorumlu bir vatandaş olarak yurttaşlarımızın emeklerine göz diken mafya vari yapıların araştırılarak sorumluların cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

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