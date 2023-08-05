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Haberler Aydın Aydın'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 5 araca çarptı

Aydın'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 5 araca çarptı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kaza direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halinde bulunan 4 araca çarptı. Toplam 5 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

İHA
Aydın’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 5 araca çarptı

Kaza Hürriyet Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak istikametinden dönel kavşağa marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hürriyet Caddesi'nin sağ tarafında bulunan park halindeki dört otomobile süratle vurması sonucu kaza meydana geldi. Kazada bir otomobil çarpmanın şiddetiyle kaldırımıma çıkarken diğer araçlarda hasar aldı.

Gürültü üzerine olay yerine koşan dükkan sahipleri park halindeki araçlarının kazaya karıştığını görünce şaşırdılar. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlenirken vatandaşlar da kazanın şans eseri maddi hasarla atlatıldığını ifade ederek normalde kalabalık olan caddenin olay sırasında boş olmasının herhangi bir yaralanmaya sebep olmamasının teselli olduğunu belirttiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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