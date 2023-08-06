Aydın’da Cyropter ile havadan denetim

AYDIN ve ilçelerinde jandarma ekiplerince Cyropter ile yapılan havadan trafik denetiminde 182 sürücüye kusurlarından dolayı ceza uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 03-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında Efeler, Çine ve Kuşadası, ilçelerinde "Cyropter ile Havadan Trafik Denetimi" faaliyeti yapıldı. Denetimde 182 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 13 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca 2 araç trafikten men edildi. Faaliyette yol kullanıcılarına emniyet kemerinin kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.