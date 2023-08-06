  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın’da Cyropter ile havadan denetim

Aydın’da Cyropter ile havadan denetim

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da Cyropter ile havadan denetim
AYDIN ve ilçelerinde jandarma ekiplerince Cyropter ile yapılan havadan trafik denetiminde 182 sürücüye kusurlarından dolayı ceza uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 03-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında Efeler, Çine ve Kuşadası, ilçelerinde "Cyropter ile Havadan Trafik Denetimi" faaliyeti yapıldı. Denetimde 182 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 13 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca 2 araç trafikten men edildi. Faaliyette yol kullanıcılarına emniyet kemerinin kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA