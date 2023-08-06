Çakmakla oynadılar evlerini yaktılar

AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde çocukların çakmakla oynarken çıkardıkları yangında iki ev küle döndü. Evde çakmakla oynayan iki çocuğun çakmağı ateşlemesi sonucu eşyalar yanmaya başladı. Yangın kısa sürede evi sararken alevleri fark eden komşuları, çocukları yanmaktan kurtardı. Alevler, rüzgarın etkisiyle diğer evlere sıçradı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangın sonrası her iki ev de küle dönerken, yaralanan ve can kaybı olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.