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Aydın'da yüksek lisans öğrencisi evinde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde arkadaşlarının haber alamadığı 25 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi evindeki koridorda asılı halde bulundu. Olay yerine gelen arkadaşları sinir krizi geçirirken, gencin ayrıldığı sevgilisinden dolayı bunalımda olduğu öne sürüldü.

İHA
Aydın’da yüksek lisans öğrencisi evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesi 1964 Sokak'ta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi G.R.F.'den ev arkadaşları haber alamadı. Kontrol için eve gelen gençler, G.R.F.'yi koridorda asılı halde buldu.

Arkadaşlarını ölü olarak bulan gençler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından G.R.F.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen arkadaşları sinir krizi geçirirken, G.R.F.'nin ayrıldığı sevgilisinden dolayı bunalımda olduğu iddia edildi.

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