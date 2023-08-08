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Haberler Aydın Plajlara dadanan hırsızları jandarma yakaladı

Plajlara dadanan hırsızları jandarma yakaladı

Aydın’ın Didim ilçesinde plajdaki insanların çantalarındaki cep telefonu, kimlik, para gibi eşyalarını çalan hırsızlar şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Plajlara dadanan hırsızları jandarma yakaladı

Aydın'ın Didim ilçesinde Akbük Mahallesi'nde plajda bir şahsa ait çanta ve içerisinde bulunan cep telefonu, kimlik kartı, kredi kartları ve nakit para ile halk plajında başka bir şahsa ait çanta ve içerisinde bulunan cep telefonu kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalındı.

İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 5 adet suç kaydı bulunan N.Ö., 13 adet suç kaydı bulunan C.Ö., isimli şüpheli şahıslar oldukları tespit edildi. C.Ö. isimli şüpheli çalınan malzemeler ile birlikte yakalandı. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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