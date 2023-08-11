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Haberler Aydın Tatil yolunda trafik kazası: 3 kişi yaralı

Tatil yolunda trafik kazası: 3 kişi yaralı

İHSAN KARATAŞ
Tatil yolunda trafik kazası: 3 kişi yaralı
AYDIN'IN Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Didim'e tatile giden Ankaralı 5 kişilik aileden 3'ü yaralandı. Kaza, Buharkent ilçesine bağlı Savcıllı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İ.S. yönetimindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce refüjden karşı şeride ardından kendi şeridine geçerek takla attı. Sürücü İ.S. ve kızı kazadan yara almadan kurtulurken, anne ve diğer iki çocuk yaralandı. İlk tedavilerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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