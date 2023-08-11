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Haberler Aydın Yaşlı adam kazada hayatını kaybetti

Yaşlı adam kazada hayatını kaybetti

ÜMİT ÖZMEN
Yaşlı adam kazada hayatını kaybetti
AYDIN'IN Karacasu ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Ali Cabar'a (84) otomobil çarptı. Yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Karacasu'ya bağlı Geyre Mahallesi'nde meydana geldi. Karşıya geçmek için yola çıkan Ali Cabar'a (84), seyir halinde olan Y.Ö hakimiyetindeki otomobil çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cabar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Cabar yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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