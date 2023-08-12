Zehir tarlasına operasyon

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir tarlada 65 kök kenevir bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış 500 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ilçesinde uyuşturucu madde İmal ve ticaretini yapıldığı ihbarı aldı. Yapılan operasyonda şüpheliler F.S, S.S.Ç. ve A.S. arazide 65 kök kenevir bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış yaklaşık 500 gram esrar ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüphelilerin adli süreci devam ediyor