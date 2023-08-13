Kuşadası’nda denize giren vatandaş boğulmaktan son anda kurtuldu

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kadınlar Denizi Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; serinlemek için denize giren Rıdvan M. (30) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıdan yaklaşık 100 metre açılan Rıdvan M.'nin suda çırpınmaya başladığını gören cankurtaranlar ve tatilciler yardıma gitti. Denizden çıkarılan ve ilk müdahalesi çevrede bulunanlar tarafından yapılan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.