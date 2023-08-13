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Haberler Aydın Tarlasına giderken traktörünün altında can verdi

Tarlasına giderken traktörünün altında can verdi

Aydın’ın Didim ilçesinde traktörüyle tarlasına giden 58 yaşındaki vatandaş, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA
Tarlasına giderken traktörünün altında can verdi

Aydın'ın Didim ilçesinde Balat Mahallesi'nde meydana geldi. 58 yaşındaki Mümtaz Başer, tarlasına gitmek için bindiği traktörle kaza yaptı. Kazada traktörün altında kalan Başer olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Başer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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