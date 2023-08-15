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Haberler Aydın Aydın'da fuhuş operasonu: 5 kadın gözaltına alındı

Aydın'da fuhuş operasonu: 5 kadın gözaltına alındı

Aydın’ın Kuşadası'nda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri belirlenen adrese baskın yaptı. Yapılan operasyonda 5 kadın gözaltına alındı, olayla ilgili 2 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Aydın’da fuhuş operasonu: 5 kadın gözaltına alındı

Aydın'da Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde fuhuş ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler değerlendirildi. Camikebir Mahallesi'nde bir adreste fuhus yapıldığı tespit edilerek, bahse konu adres fiziki takibe alındı.

Yapılan tespitlerin ardından bahse konu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.G. ve G.E. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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