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Haberler Aydın Aydın'da tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandı

Aydın'da tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına fırsat vermeyen ekipler şüpheli bir şahsı suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatılırken ele geçirilen eşyaların Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

İHA
Aydın’da tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Sarıkemer Mahallesi'nde ikamet eden Y.K. isimli şüpheli şahıs elinde bulunan tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan aramasında 1 adet Herakles Herkül Heykeli, 1 adet Aslan Başı Figürlü Obje, 1 adet Kartal Figürlü Obje, 1 adet Koç Figürlü Obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, tarihi eser değeri olduğu değerlendirilen malzemeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

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