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Haberler Aydın Yanlışlıkla ateşlenen silah canından etti

Yanlışlıkla ateşlenen silah canından etti

RAMAZAN AYDEMİR
Yanlışlıkla ateşlenen silah canından etti
Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Gümüş'te 18 yaşındaki bir genç, akrabası ve arkadaşı olan köylüsünün silahının kazara patlaması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Ortaklar Öğretmen Okulu'nun arka kısmında yer alan bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede domuz beklemek için toplanan gençlerden F.A.'nın silahı birden patladı. Silahtan çıkan kurşunların Yiğit Çiçek'in kasıklarına isabet etmesi sonucu talihsiz genç ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yiğit Çiçek kan kaybından hayatını kaybetti. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, jandarma F.A.'yı gözaltına aldı.
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