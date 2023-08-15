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Haberler Aydın Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin lastik botları su alınca Kuşadası'na geri döndüler

Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin lastik botları su alınca Kuşadası'na geri döndüler

Aydın'da geçici koruma kimliği bulunan 20 düzensiz göçmen, kanunlara aykırı bir şekilde Yunanistan'ın Sisam Adası'na gitmek isterken bindikleri lastik bot rüzgar ve dalgaların etkisiyle su alınca, karaya dönmek zorunda kaldı. Kadınlar plajınaa gelen göçmenler polis tarafından gözaltına alındı.

İHA
Yunanistan’a geçmek isteyen göçmenlerin lastik botları su alınca Kuşadası’na geri döndüler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçici koruma kimlik belgesiyle Denizli'de yaşayan 20 düzensiz göçmen, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmek için organizatör oldukları belirlenen 6 kişiyle anlaştı. Organizatörlere kişi başı bin 500 dolar ödeyen göçmenler, önceki gün kapalı kasa bir kamyonetle Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi. Dün gece saatlerinde Yılancı Burnu mevkiinde iple balıkçı teknesine bağlı olan bir lastik bota bindirilen göçmenler, kıyıdan yaklaşık 100 metre açığa çekildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, rüzgar ve dalgaların etkisiyle bindikleri lastik bot su alınca, ipi keserek karaya dönmek zorunda kaldı. Kıyıya ulaştıktan sonra taksiye binip uzaklaşmak isteyen göçmenleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, düzensiz göçmenleri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Denizli'ye gönderilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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