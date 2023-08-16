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Haberler Aydın Aydın'daki kazada kamyonun çarptığı otomobil taklalar atarak durabildi

Aydın'daki kazada kamyonun çarptığı otomobil taklalar atarak durabildi

Aydın-Denizli karayolu üzerinde Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, bir kamyonun bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Yaralanan otomobil sürücüsü ve yolcusu hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kazanın yol açtığı trafik kontrollü olarak sağlandıktan sonra normal seyrine döndü. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

İHA
Aydın’daki kazada kamyonun çarptığı otomobil taklalar atarak durabildi

Aydın-Denizli karayolu Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazada otomobile arkadan çarptığı belirtilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza saat 22:00 sıralarında Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinden Denizli istikametine seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki 06 DV 4147 plakalı kamyon iddiaya göre önünde seyretmekte olan A.Ü. yönetimdeki 09 RT 354 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile adeta ok gibi fırlayan otomobil taklalar attıktan sonra ter dönerek durabildi.

Kazada araç sürücüsü A.Ü. ile yanında yolcu olarak bulunan B.K. isimli şahıs yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelene 112 Acil Yardım ekipleri tarafından kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Aydın-Denizli karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kurtarma çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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