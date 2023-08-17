Bebek arabasından cüzdanı böyle çaldı

Didim'in yaz döneminde en hareketli yerlerinden olan Mavişehir halk pazarındaki hırsızlık kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre; pazar yerine gelen başında şapkası, elinde çantası ve bir çocuğuyla bölgede bulunan kadın, alışveriş yapmak üzere duran bir kalabalığı fark etti.

O esnada kalabalık gruptaki bir kadının bebek arabası devrildi.

Kadınların dikkati o yöne çevrildiği esnada, şüpheli bir kadın ise önünde duran başka bir bebek arabası içindeki cüzdanı fark ederek, çaldı.

Kadının hırsızlık yaptığı anlar, pazar yerindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Cüzdanı alan kadın, yanındaki çocuklarla bölgeden ayrıldı.

Olay sonrasında cüzdanının çalındığını fark eden kadın ise durumla ilgili polise şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.