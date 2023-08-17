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Haberler Aydın Bebek arabasından cüzdanı böyle çaldı

Bebek arabasından cüzdanı böyle çaldı

Didim ilçesinde kurulan Mavişehir halk pazarında bebek arabalı kadının dalgınlığından faydalanan bir kadın, bebek arabasındaki cüzdanı çaldı. Olay anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İHA
Bebek arabasından cüzdanı böyle çaldı

Didim'in yaz döneminde en hareketli yerlerinden olan Mavişehir halk pazarındaki hırsızlık kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre; pazar yerine gelen başında şapkası, elinde çantası ve bir çocuğuyla bölgede bulunan kadın, alışveriş yapmak üzere duran bir kalabalığı fark etti.

O esnada kalabalık gruptaki bir kadının bebek arabası devrildi.

Kadınların dikkati o yöne çevrildiği esnada, şüpheli bir kadın ise önünde duran başka bir bebek arabası içindeki cüzdanı fark ederek, çaldı.

Kadının hırsızlık yaptığı anlar, pazar yerindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Cüzdanı alan kadın, yanındaki çocuklarla bölgeden ayrıldı.

Olay sonrasında cüzdanının çalındığını fark eden kadın ise durumla ilgili polise şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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