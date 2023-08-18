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Haberler Aydın Ormanlık alana kaçan zehir taciri yakalandı

Ormanlık alana kaçan zehir taciri yakalandı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde zehir tacirlerine geçit vermeyen ekipler şüphelenilen bir aracı durdurmak istedi. Ormanlık alana doğru kaçmaya çalışan şüpheli, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA
Ormanlık alana kaçan zehir taciri yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Buharkent ilçesinde ekipler, şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan kontrol esnasında F.S. olduğu öğrenilen şüpheli şahıs, yol kenarında bulunan ormanlık alana kaçmaya çalıştı.

Kısa süren kovalamacanın ardından jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanan şahıs gözaltına alındı. Otomobil ve ormanlık alanda yapılan aramada ise 125 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, 1 adet otomatik av tüfeği, 2 adet kartuş, 1 adet cep telefonu, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca yakalanan F.S. isimli şüpheli şahıstan uyuşturucu madde alacağı tespit edilen 7 şüpheli şahıs tespit edildi. Gözaltına alınan F.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

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