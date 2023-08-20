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Haberler Aydın Kuşadası'nda sitede çıkan yangın korkuttu

Kuşadası'nda sitede çıkan yangın korkuttu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan özel bir sitede havuz motorlarının bulunduğu bölümde yangın çıktı. Site sakinlerini korkutan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İHA
Kuşadası’nda sitede çıkan yangın korkuttu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özel bir sitenin havuzunun motor bölümünde çıkan yangın sonrası itfaiye ekiplerine haber verildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Site sakini Figen Aydoğdu, şantiye elektriği kullanıldığını ve bu durumun daha önce defalarca şikayet edilmesine rağmen çözülmediğini belirtti. Aydoğdu, elektronik eşyaların bozulduğunu ve yangın çıkma riski nedeniyle endişe içinde yaşadıklarını dile getirdi. Durumun giderilmesi için yetkililerden adım atılmasını istediklerini ifade etti.

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