Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda T.K. ve E.D. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYDIN'DA MADDE TİCARETİNE BASKIN

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahsın evinde 2 bin 318 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma gerçekleştirdi. Kuyucak'ta M.A. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 bin 318 gram kubar esrar, 9 Gram satışa hazır kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, adli süreç başlatıldı.