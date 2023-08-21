  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İHSAN KARATAŞ
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda T.K. ve E.D. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYDIN'DA MADDE TİCARETİNE BASKIN

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahsın evinde 2 bin 318 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma gerçekleştirdi. Kuyucak'ta M.A. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 bin 318 gram kubar esrar, 9 Gram satışa hazır kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, adli süreç başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA