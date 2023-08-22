  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da 20 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Aydın'da 20 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Aydın'da suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Söke'de İl Jandarma Komutanlığı yaptığı çalışmalar çerçevesinde hakkında 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İHA
Aydın’da 20 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi'nde 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve hakkında toplam 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanan H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA