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Haberler Aydın İncir çalarken suçüstü yakalandı

İncir çalarken suçüstü yakalandı

İHSAN KARATAŞ
İncir çalarken suçüstü yakalandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişi, bahçeden incir çalarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Olay, Germencik İlçesi Alangülü mahallesinde meydana geldi. Tarımsal ürün hırsızlığına yönelik bahçelerde icra edilen devriye esnasında jandarma ekipleri bir kişinin durumundan şüphelendi. Bahçeye yapılan baskında bir şahsa ait incir bahçesinde Z.A'nın yaklaşık 38 kilogram incir ile birlikte suçüstü yakalandı. Çalınan incir, bahçe sahibine teslim edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.
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