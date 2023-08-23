  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Polisi görünce kaçmaya çalıştı, kıskıvrak yakalandı

Polisi görünce kaçmaya çalıştı, kıskıvrak yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu kullanmak suçundan aranan ve polis ekiplerinden kaçan şüpheli şahıs, kısa süren kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

İHA
Polisi görünce kaçmaya çalıştı, kıskıvrak yakalandı
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Mobil Park ekipleri Zeybek Mahallesi sanayi içerisinde denetim gerçekleştirdi. Uyuşturucu kullanmak suçundan aranan D.A. isimli şüpheli şahıs, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda hakkında 15 yıl 10 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA