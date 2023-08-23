Tren gara gelince birden alev aldı

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde İzmir - Isparta seferi yapan tren Nazilli'ye yaklaştığında alev aldı. Alevleri fark eden görevliler yolcuları hızlıca tahliye etti. Olay, Nazilli Tren Garı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Isparta - İzmir seferi yapan tren gece saatlerinde Nazilli istasyonuna yaklaştığı sırada alev aldı. İstasyonda acil duruş yapan trendeki tüm yolcular görevliler tarafından tahliye edildi. Fren balatalarındaki sorundan dolayı yükselen alevler zorlukla söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, yolcular için yeni bir tren ile İzmir'e sefer oluşturuldu